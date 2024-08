AMD ha appena speso quasi 5 miliardi di dollari per sfidare NVIDIA nell'IA

AMD ha annunciato un'importante mossa strategica nel settore dell'intelligenza artificiale, acquisendo ZT Systems per 4,9 miliardi di dollari. Questa acquisizione rappresenta un passo cruciale per AMD nella sua competizione con NVIDIA nel campo dell'IA. L'integrazione di ZT Systems, un fornitore di infrastrutture IA per le maggiori aziende di cloud computing a livello globale, permetterà ad AMD di potenziare la sua presenza nel settore.

AMD ha confermato oggi, lunedì 19 agosto 2024, la firma di un accordo definitivo per l'acquisizione di ZT Systems, un'azienda leader nella fornitura di infrastrutture IA per le più grandi società di cloud computing del mondo. Questa operazione strategica segna una tappa fondamentale nella strategia di AMD per l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di fornire soluzioni avanzate per il training e l'inferenza AI, basate su innovazioni nei campi del silicio, software e sistemi.

Con sede a Secaucus, New Jersey, ZT Systems vanta oltre 15 anni di esperienza nella progettazione e ottimizzazione di soluzioni di cloud computing, competenze che saranno cruciali per accelerare l'adozione su larga scala dell'infrastruttura AI basata su tecnologia AMD. L'acquisizione, che avverrà tramite una transazione in contanti e azioni per un valore complessivo di 4,9 miliardi di dollari, prevede un pagamento contingente di 400 milioni di dollari legato a specifici obiettivi post-chiusura.

Una sede di ZT Systems

Lisa Su, Presidente e CEO di AMD, ha commentato: "L'acquisizione di ZT Systems rappresenta il prossimo grande passo nella nostra strategia a lungo termine per l'IA. ZT aggiunge competenze di progettazione di sistemi di livello mondiale e soluzioni su scala rack che rafforzeranno notevolmente le nostre capacità nei sistemi AI per data center. Questa acquisizione si inserisce nei nostri investimenti per accelerare le roadmap hardware e software IA, permettendoci di offrire infrastrutture IA complete per data center in collaborazione con i nostri partner OEM e ODM."

Il CEO di ZT Systems, Frank Zhang, ha espresso entusiasmo per l'acquisizione, dichiarando: "Siamo entusiasti di unirci ad AMD e contribuire ancora di più alla progettazione dell'infrastruttura AI che sta definendo il futuro del computing. Per quasi 30 anni, abbiamo evoluto il nostro business per diventare un fornitore leader di infrastrutture critiche di calcolo e archiviazione per le più grandi aziende di cloud del mondo. AMD condivide la nostra visione sull'importanza della nostra tecnologia e delle nostre persone nella costruzione dell'infrastruttura di computing che alimenta i più grandi data center del mondo." Dopo la chiusura della transazione, prevista per la prima metà del 2025, ZT Systems si unirà al gruppo di soluzioni per data center di AMD. Frank Zhang continuerà a guidare il business manifatturiero di ZT, mentre Doug Huang, Presidente di ZT, guiderà i team di progettazione e supporto ai clienti, entrambi riferendo a Forrest Norrod, Vicepresidente esecutivo e General Manager di AMD.

Questa acquisizione si inserisce in una serie di investimenti che AMD ha realizzato negli ultimi 12 mesi, con oltre un miliardo di dollari spesi per ampliare l'ecosistema IA dell'azienda e rafforzare le sue capacità software nel settore dell'intelligenza artificiale.

