Il film di Borderlands starebbe per lasciare le sale per arrivare sui servizi di streaming, poco dopo l'uscita

Al cinema non pare esserci molto spazio per questa pellicola, quindi pare che i distributori abbiano deciso di toglierlo dalle sale e distribuirlo molto rapidamente tramite i servizi di streaming .

Il film di Borderlands - la saga di sparatutto sci-fi di Gearbox - è un flop e non ci sono modi gentili per dire che la colpa è del fatto che è semplicemente un brutto film , secondo la stampa e il pubblico, che hanno assegnato voti nettamente bassi.

Il film di Borderlands arriverà in streaming a breve?

A rivelare questa informazioni sono testate come The Hollywood Handle e When to Stream, due siti che tracciano i dati dei servizi di streaming, noti per la loro precisione. Questo significherebbe che dopo circa tre settimane il film di Borderlands lascerà le sale. Non è ovviamente la norma, soprattutto per una pellicola di questo calibro produttivo.

Cate Blanchett in Borderlands

Precisiamo che si tratta solo di un report per il momento. Le fonti stesse precisano che Lionsgate, ovvero il distributore, non ha ancora dato conferme definitive a riguardo. Inoltre, non è affatto impossibile che la data possa cambiare in qualsiasi istante. Consideriamo anche che parliamo del mercato americano: i diritti di streaming sono gestiti da nazione a nazione, quindi cosa accadrà in Italia è da vedere.

Ricordiamo che al momento della scrittura Borderlands ha incassato circa 21 milioni di dollari in tutto il mondo. Il budget sarebbe stato tra 110 e 120 milioni di dollari. Non pare che il produttore sia minimamente vicino al recupero dei costi della pellicola.

Se ancora non siete convinti di non vedere il film, vi lasciamo alla nostra recensione per farvi cambiare idea.