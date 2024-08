Lo studio di Black Myth: Wukong chiede agli influencer di non parlare di propaganda femminista e Covid-19

Nei giorni scorsi è apparso in rete un documento inviato da Game Science e il co-publisher Hero Games agli influencer e content creator relativo alla copertura mediatica di Black Myth: Wukong. Al suo interno sono presenti delle linee guida che stanno facendo molto discutere, dato che lo studio chiede di non menzionare temi come "propaganda femminista", usare "parole trigger" come "Covid-19" e "quarantena" o di parlare delle politiche dell'industria videoludica cinese.

Il documento, o almeno la parte trapelata in rete, include quello "che si può fare" e quello che "non si può fare". Nel primo caso si parla solo "godersi il gioco", mentre la lista dei temi tabù è ben più lunga. Alcuni dei punti sono condivisibili, come ad esempio "non insultare altri influencer o giocatori" o "non usare linguaggio o umorismo offensivo", mentre altre richieste sono più specifiche alla politica cinese.