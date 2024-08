Arc Riders: lo abbiamo visto alla Gamescom insieme agli sviluppatori

Tra i tanti appuntamenti della Gamescom 2024, quello con i ragazzi di Embark Studios per il nuovo Arc Riders si è rivelato uno dei più divertenti. Appena entrato nella stanza, e venuti a conoscenza della mia nazionalità, i tre hanno iniziato a sorridere maliziosamente lanciandosi contemporaneamente in calorosi saluti italiani. Sembrava uno scherzo: mai incontrati degli svedesi così felici di vedermi. Ho fatto buon viso a cattivo gioco e mi sono seduto nella mia postazione, a capotavola ma davanti allo schermo, uno di loro alla mia sinistra e i due rimanenti alla mia destra. Stranamente sorridenti. Ok, partiamo...

Nemici... umani! Arc Riders è cambiato rispetto ai piani originari. Questo gioco sarebbe dovuto essere un PVE focalizzato sulla coop tra giocatori, sulla falsariga di Earth Defence Force e il più recente Helldivers 2, ma durante diversi test si sono accorti che le cose sarebbero potute diventare più divertenti aggiungendo anche degli elementi PVP. I colori, il design di tute, elmetti e nemici... Arc Riders è davvero molto bello da vedere E così è stato fatto: l'annuncio, se ricorderete, ci lasciò confusi, dubbiosi, se non addirittura amareggiati. Del resto già ci eravamo innamorati di questo progetto e vederlo inseguire certi trend è stato a suo modo una sorta di shock. Gli sviluppatori però sono gli stessi, e sono anche molto bravi, è quindi con una certa fiducia che ci siamo messi comodi a vedere il primo trailer in programma.

Una casa nello spazio Quel che viene mostrato è un video che raccoglie insieme tutte le caratteristiche del gioco; uno di quei montaggi che si portano ai publisher per convincerli ad investire tempo e denaro su un progetto. In linea di massima Arc Riders è rimasto lo stesso: la Terra è stata abbandonata e l'umanità vive nella sua orbita, scendendo in missioni controllate per recuperare risorse di ogni genere ed effettuare missioni specifiche. In Arc Riders creeremo il nostro personaggio, lo vestiremo come più ci piace e potremo interagire con la comunità effettuando missioni di diverso genere. Conquisteremo punti esperienza che ci permetteranno di aumentare le nostre abilità e avremo modi di personalizzare nel tempo il nostro alloggio e il settore della base spaziale in cui verremo assegnati.

Italia postuma Arriva il momento del gameplay vero e proprio, registrato con l'ultima versione del gioco negli studi di Embark. Ed è qui che iniziamo a notare qualcosa di effettivamente atipico: i palazzi, la segnaletiche, lo sfondo, tutto ci ricorda casa. Glielo facciamo notare e finalmente i tre rivelano che sì, Arc Riders è ambientato prevalentemente in Italia. A Calabretta succede di tutto... Le due città principali sono Speranza, chiaramente Napoli con tanto di Vesuvio sullo sfondo, e Calabretta, una sorta di Reggio Calabria reimmaginata per l'occasione. Ecco spiegata l'eccitazione iniziale: non vedevano l'ora di avere un feedback sulla caratterizzazione delle aree di gioco! Ed il mio è stato assolutamente positivo; ho anche scoperto che uno dei consulenti è un amico italiano che lavora da tempo in Embark (ciao, Alex!).

Parole come armi Nonostante l'aggiunta del PVP, l'anima di Ark Riders rimane quella di sempre. La maggior parte del tempo, a quanto sembra, lo passeremo a fare le nostre cose col nostro gruppo. L'incontro con gli altri giocatori non è obbligatorio ma naturalmente nei pressi dell'estrazione finale le cose potrebbero prendere pieghe inaspettate. Comunque le dinamiche di ingaggio potranno contare sulla chat di prossimità grazie alla quale provare a fare qualcosa di più che spararsi contro a vista. Il gioco uscirà con due diverse ambientazioni, ma è destinato a crescere nel tempo Faccio loro l'esempio di Sea of Thieves, di come nel gioco Rare sia possibile creare e spezzare alleanze, mettersi d'accordo sulla spartizione del bottino creando di fatto situazioni sempre diverse. Concordano: la voce è uno strumento importantissimo quando si deve interagire con gli altri giocatori, senza una comunicazione immediata non resta che la violenza. Che comunque in Arc Riders rimane un'opzione.

Andiamo e torniamo Non ci sono solo umani a girare tra Speranza e Calabretta. Misteriose creature meccaniche controllano l'area: a volte sono semplici ed enigmatiche sfere che levitano nella campagna, altre robot molto più grossi e pericolosi. Nel video introduttivo ce ne vengono mostrati di diverso tipo e alla fine, mentre cala la sera e sopraggiunge una tempesta, un fulmine illumina la collina vicina lasciando intravedere la figura di un robot quadrupede decisamente colossale. Quanto si riveleranno letali i nemici meccanici di Arc Riders? Non vediamo l'ora di scoprirlo Peccato che il gameplay mostrato non fosse registrato in modo continuato, bensì un collage di partite diverse che non ci hanno fatto capire come solitamente sono strutturati i nostri raid verso il pianeta. Abbiamo visto i tre Arc Riders esplorare zone rurali e avvicinarsi ai piedi di conglomerati urbani molto più complessi, raccogliere tesori, combattere alcuni robot e poi scontrarsi con un altro gruppo di giocatori in vista dell'estrazione.

Bravi davvero Tutto abbastanza tipico se non fosse per la qualità del lavoro degli Embark Studios che ancora una volta sembra garantire un feeling delle armi superiore, oltre ad un art design semplicemente da urlo. Ricordiamo, per chi se lo fosse dimenticato, che gli Embark Studios sono gli artefici del recente The Finals, ma nel loro passato ci sono tanti, tantissimi Battlefield (i migliori... ma non fatevi sentire). C'è ancora tanto da scoprire su questo gioco, speriamo che il test pubblico venga annunciato presto Sono bravi, hanno esperienza e voglia di farsi un nuovo nome e tutto questo si vede anche in Arc Riders. Durante la Gamescom abbiamo visto diversi sparatutto ad estrazione, giochi pensati per sfruttare la scia dei grandi successi nel campo dei games as a service e sicuramente Arc Riders fa parte del gruppo. Ma ci sono diverse differenze da prendere in considerazione, in primis il fatto che Arc Riders è un gioco con una campagna e una buona quantità di contenuti, e infatti non sarà free-to-play, ma sarà venduto attorno ai 40 Euro. Questo ci metterà al riparo dalle solite, antipatiche microtransazioni ovunque? Sembrerebbe di sì, ma è ancora presto per dirlo. Nel frattempo non ci resta che aspettare che la beta giocata in redazione, divenga presto una beta pubblica dove, finalmente, provare con mano questo interessantissimo progetto.

È vero, siamo pieni di extraction shooter in terza persona divisi tra PVP e PVP, ma tra quelli in arrivo Arc Riders è senza alcun dubbio il più interessante, il più promettente. L'unico gioco che ci fa dire: ma sì, proviamone un altro che forse ne vale davvero la pena. Merito di un team di sviluppo che sa il fatto suo, e che ha avuto tutto il tempo per studiare successi e insuccessi altrui. Speriamo di provarne il gameplay il prima possibile. La data di uscita è ancora sconosciuta ma la volontà è prendersi tutto il tempo possibile per sfornare un prodotto davvero eccezionale, su Pc come su console.