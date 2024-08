Su PlayStation Store sono iniziati gli Sconti Folli di settembre: oltre mille giochi PS4 e PS5 a prezzi ridotti

Sono iniziati oggi i nuovi Sconti Folli su PlayStation Store, confermando l'iniziativa emersa già nelle ore scorse e che porta all'abbassamento di prezzo per oltre mille giochi PS4 e PS5.

Si tratta di una quantità di titoli ovviamente enorme, dunque non riportiamo qui l'elenco completo di tutti i giochi attualmente a sconto, ma ci limitiamo a segnalare quelli che potrebbero risultare particolarmente interessanti, rimandando comunque poi all'elenco ufficiale su PlayStation Store per una visione completa.

Potete peraltro trovare una lista aggiornata degli sconti in corso a questo indirizzo su PS Prices che dovrebbe risultare di più semplice navigazione, nel caso.