La nuova serie Google Pixel 10 ha una probabile data di lancio

Ci eravamo lasciati giusto l'altro ieri con le prime indiscrezioni in merito al lancio della nuova serie di smartphone Google Pixel 10, che comprenderà al suo interno il modello standard, accompagnato da Google Pixel 10 Pro , Google Pixel 10 Pro XL e l'inedito modello pieghevole Google Pixel 10 Pro Fold , ad oggi non ancora confermato. Contrariamente a quanto originariamente preventivato con l'idea di un possibile lancio anticipato , un nuovo rumor delle ultime ore suggerirebbe l' arrivo della nuova serie Google Pixel 10 ad agosto : scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il nuovo evento Made by Google sarà inoltre l'occasione per annunciare anche Google Pixel Watch 4 , nuovo modello di smartwatch previsto anch'esso per la fine di agosto, in concomitanza con la nuova serie Google Pixel 10.

Secondo quanto riportato dal portale AndroidHeadlines, la nuova serie Google Pixel 10 verrà presentata ufficialmente dalla compagnia in occasione del prossimo evento Made by Google che si dovrebbe tenere il prossimo 13 agosto , perfettamente in linea con quanto visto l'anno scorso, con l'uscita sui mercati di tutto il mondo circa una settimana dopo o poco più.

Google Pixel 10: cosa possiamo aspettarci

Non aspettatevi particolari innovazioni o stravolgimenti dal punto di vista del design per la nuova serie Google Pixel 10, che stando ai leak degli ultimi giorni (con alcuni render di Google Pixel 10 Pro trapelati in rete) dovrebbe essenzialmente mantenersi sulla falsariga di quanto visto l'anno scorso con Google Pixel 9. A far la differenza in questo caso sarà probabilmente il nuovo processore proprietario Google Tensor G5, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri.

Google Pixel 10

Chiaramente è bene ribadire come sempre che si tratta di indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o smentita ufficiale) da parte della compagnia. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.