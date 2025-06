Accesso più sicuro su Facebook: Meta introduce passkey e login con impronta

Facebook sta aggiungendo il supporto alle passkey, una misura di sicurezza aggiuntiva particolarmente utile contro gli attacchi di phishing. Nelle scorse settimane anche su WhatsApp è stata introdotta la verifica in due passaggi. Quest'ultima richiede agli utenti di impostare un PIN di sicurezza che dovrà poi essere inserito in caso di accesso da un nuovo dispositivo (nonché di tanto in tanto per maggiore protezione). Vediamo tutti i dettagli in merito.