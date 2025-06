Threads si apre al fediverso: ecco di cosa si tratta

Meta continua a rafforzare il legame tra Threads e il fediverso, introducendo due nuove funzioni che portano la piattaforma sempre più vicina al concetto di social network decentralizzato. Da oggi, gli utenti che hanno attivato la condivisione federata su Threads possono visualizzare post provenienti da app come Mastodon, BookWyrm o WriteFreely in un feed separato all'interno della scheda "Seguiti". Inoltre, è ora possibile cercare e scoprire profili di utenti del fediverso direttamente tramite l'app Threads, inclusi blogger WordPress e utenti Flipboard.

Un feed separato per i contenuti federati

La novità più evidente è la comparsa di un link nella parte alta della scheda Seguiti, che consente di aprire un feed separato dedicato ai post provenienti da altri server federati. Questo flusso non è ancora integrato nel feed principale di Threads, ma rappresenta un primo passo tangibile verso un'integrazione più profonda con il protocollo ActivityPub. Secondo l'ingegnere Peter Cottle, al momento gli utenti possono visualizzare i post principali provenienti dal fediverso, ma non ancora rispondere direttamente. Tuttavia, le risposte ricevute dai propri post da parte di utenti federati sono già visibili, seppure in una sezione diversa dell'app.

Un esempio del Fediverse

Questa limitazione evidenzia come Threads sia ancora in una fase intermedia del processo di federazione, ma già sufficientemente avanzato da garantire visibilità e interazione parziale con la community esterna alla piattaforma.