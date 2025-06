Risparmiate sui nuovi sconti del PS Store con le offerte per le tessere di ricarica di Instant Gaming

Se volete fare acquisti su PS Store per sfruttare gli sconti appena iniziati o se semplicemente volete comprare il videogioco del momento, ma desiderate risparmiare un po', la soluzione è sfruttare le carte di ricarica del PS Store di Instant Gaming. Ad esempio, potete pagare 54,90€ ma ottenere 60€ di credito. Se siete interessati alla gift card, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Si tratta di un risparmio minimo, ma usandolo regolarmente alla fine dell'anno avrete certamente risparmiato abbastanza per comprare uno o due giochi extra. Il codice in offerta è valido solo per gli account italiani, badate bene.