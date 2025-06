Stellar Blade sbaraglia la concorrenza e si piazza in vetta alla classifica Steam

Five Night's at Freddy's: Secret of the Mimic e The Alters debuttano in top 10

Ottima partenza anche per Rematch, il gioco di calcio 5v5 degli autori di Sifu, che si è posizionato al quinto posto. In generale, è stata una settimana di nuove uscite che hanno attirato la curiosità dei giocatori su Steam. Infatti, nella top 10 troviamo anche Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic al settimo posto e The Alters al nono.

La protagonista di Stellar Blade

Di seguito la top 10 di Steam del 10 - 17 giugno, stilata in base ai ricavi in dollari.