Google Pixel 10 utilizzerà due sensori per le foto macro, secondo un rumor

Mancano ormai poco meno di due mesi alla possibile presentazione della nuova serie Google Pixel 10 , che comprenderà al suo interno il modello standard, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL e l'inedito modello Google Pixel 10 Pro Fold . Nel frattempo, un nuovo rumor emerso in Rete suggerirebbe l'utilizzo di due sensori per migliorare significativamente la qualità delle fotografie macro: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 10: le novità per la fotocamera

Secondo quanto riportato dal portale AndroidHeadlines , la nuova serie Google Pixel 10 farà uso sia del sensore ultrawide che del sensore teleobiettivo per una miglior acquisizione delle fotografie macro, riprendendo in parte quanto visto di recente con Nothing Phone (3a): l'aggiunta del teleobiettivo permetterebbe infatti di essere utilizzata per determinate distanze, al di sotto delle quali entrerebbe in gioco il sensore ultrawide, per catturare soggetti più ravvicinati. Ricordiamo infatti che, al momento, i Google Pixel fanno uso esclusivamente del sensore ultrawide per l'acquisizione di questa tipologia di fotografie.

Google Pixel 10 (immagine puramente indicativa)

Tra le novità più attese per Google Pixel 10 ricordiamo inoltre la possibile introduzione del chip proprietario Google Tensor G5, realizzato per l'occasione con processo produttivo a 3 nanometri. Nessun cambiamento significativo previsto per il design dei nuovi modelli, che si manterrà essenzialmente sulla falsariga di quanto già visto l'anno scorso con la serie Google Pixel 9.