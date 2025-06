Honor 400 Lite in promo su Amazon: è lui il best buy da prendere oggi, con fotocamera AI da 108 MP

Honor 400 Lite: focus su hardware e fotocamera

Honor 400 Lite, in termini di design e supporto si presenta come uno smartphone leggero e maneggevole, il suo peso, infatti, si attesta sui 171 grammi e il suo spessore è di 7.3 millimetri. Per quanto concerne la fotocamera siamo di fronte ad un comparto che dispone di un doppio sensore posteriore: un principale da 108 MP e un ultra-grandangolare da 5 MP.

Sul fronte, invece, è disponibile una selfie-cam da 16 MP. Sotto la scocca segnaliamo la presenza di un SoC targato MediaTek, con esattezza si tratta del Dimensity 7025. Ad offrire l'alimentazione necessaria, infine, ci pensa una batteria con una cella abbastanza massiccia da 5.230mAh. Per ulteriori dettagli date un'occhiata alla nostra recensione dell'Honor 400 Lite.