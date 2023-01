Bungie lavora con Sony a diversi progetti non ancora annunciati

Bungie sta lavorando con Sony a diversi progetti non ancora annunciati: lo ha dichiarato su Twitter Tom Farnsworth, direttore creativo del team di sviluppo, che è stato acquistato dalla casa giapponese esattamente un anno fa per 3,6 miliardi di dollari.

Come forse ricorderete, lo scorso marzo lo studio ha annunciato un nuovo mondo segreto in sviluppo oltre a Destiny, in arrivo nel 2025, e immaginiamo si tratti di una delle produzioni a cui Farnsworth ha fatto riferimento nel suo post, pur senza rivelare alcun dettaglio.

"Questo scudo rappresenta undici anni in Bungie", si legge nel tweet, corredato da una foto esplicativa. "Ogni medaglia rappresenta una delle oltre venticinque edizioni di Destiny che abbiamo consegnato a milioni di appassionati."

"Durante questo lungo periodo abbiamo cambiato completamente il nostro approccio allo sviluppo dei giochi e al business, spostandoci dalle produzioni retail verso i live service", ha continuato Farnsworth, per poi fare un appello agli sviluppatori attualmente in cerca di un impiego.

Come specificato ai tempi dell'annuncio dell'acquisizione da parte di Sony, Bungie continuerà a operare in ambito multipiattaforma, dunque i progetti di cui si parla non saranno necessariamente delle esclusive PlayStation.