The Outlast Trials: altri minigiochi sono in arrivo 'presto'

Red Barrel Studios, sviluppatore di The Outlast Trials , ha svelato in un'intervista con DualShockers che il team ha intenzione di espandere l'area lobby del gioco , includendo ancora più minigiochi che i giocatori possono provare tra una fase di "vero" gameplay e la successiva.

The Outlast Trials: quali minigiochi potrebbero essere in arrivo?

Il minigioco del braccio di ferro in The Outlast Trials

Parlando dei tipi di minigiochi che il team sta cercando di aggiungere in The Outlast Trials, Morin ha affermato: "Ci sono idee sul tavolo che sono in linea con i test psicologici, o modi per mettere alla prova i giocatori con una meccanica divertente e allo stesso tempo in linea con l'idea che vi stiamo facendo il lavaggio del cervello. Quindi vogliamo sapere come siete messi a livello psicologico".

Morin ha ammesso che lo studio è rimasto sorpreso dalla popolarità del minigioco del braccio di ferro in The Outlast Trials, ma l'intenzione è sempre stata quella di creare un'esperienza di lobby coinvolgente.

Inoltre, ha rivelato che la struttura di Murkhoff in cui si svolge il gioco si trova vicino alla riserva Havasupai in cui si è svolto Outlast 2, e che è possibile vedere l'ambientazione di The Outlast Trials all'interno di Outlast 2. "Non so se l'avete notato, ma quando eravate dall'altra parte del lago [in Outlast 2] potevate vedere un'antenna e la struttura sullo sfondo".

