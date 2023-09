Pokémon Scarlatto e Violetto: una patch in arrivo a ottobre risolverà dei grossi bug

Pokémon Scarlatto e Violetto sono giochi con vari pregi, ma soffrono anche di tanti problemi e Game Freak sta pian piano cercando di risolverli tutti. Ora, pare che una patch di grande importanza sia in arrivo. Come indicato da Serebii.net, all'inizio di ottobre arriverà una patch che risolverà alcuni bug, compreso uno che potrebbe bloccare la registrazione di alcune vittorie nel DLC La Maschera Turchese.

Inoltre, pare che l'aggiornamento di Pokémon Scarlatto e Violetto risolverà un problema che impediva ai giocatori di depositare le catture speciali di Pokémon GO all'interno del salvataggi di Scarlatto e Violetto.

Non abbiamo tutti i dettagli dell'aggiornamento per il momento, quindi dovremo aspettare la pubblicazione che è prevista - ripetiamo - per un momento non meglio definito della prima metà di ottobre 2023.