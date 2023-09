Destiny 2: Bungie svela di essere sotto attacco DDoS, i problemi recenti non sono colpa della patch

Bungie si trova in un momento un po' difficile in quanto Destiny 2 è piagato da un bug che permette ai giocatori di creare armi di livello massimo con facilità, rompendo in pratica l'intera economia di gioco. Se questo non bastasse, l'FPS è stato colpito da attacchi DDoS. L'informazione proviene, sorprendentemente, da Bungie stessa.

Di norma infatti le compagnia di sviluppano non confermano di essere sotto attacco DDoS, ma in questo caso Bungie si è sentita in dovere di farlo per far capire ai propri giocatori che gli errori di connessione che stavano comparendo nel gioco non erano legati ai tentativi della compagnia di correggere il bug della creazione delle armi.

"Negli ultimi due giorni abbiamo registrato un picco di codici di errore e disconnessioni", ha dichiarato Bungie. "Il team ha confermato che questi codici di errore non sono legati alle correzioni previste per il recente problema del crafting e sono invece il risultato di attacchi DDoS. Anche se di solito non confermiamo questo tipo di attacchi e non abbiamo intenzione di farlo in futuro per motivi di sicurezza generale del gioco, crediamo che sia la cosa giusta da fare per i nostri giocatori sia segnalare la presenza di stress aggiuntivo sui nostri sistemi date le recenti circostanze".

"Vogliamo ringraziare i nostri giocatori per la loro pazienza, mentre i nostri team lavorano rapidamente per garantire l'integrità del gioco e continuano a implementare la nostra tabella di marcia per i futuri miglioramenti della stabilità".