PS5: vendite quasi raddoppiate ad agosto 2023 in Europa, FIFA 23 e Zelda in vetta

PS5 ha fatto segnare vendite quasi raddoppiate in Europa ad agosto 2023 rispetto allo stesso mese dello scorso anno: lo ha riferito Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, in attesa di pubblicare i dati completi.

Dring ha aggiunto che non ci sono ancora dati relativi ai risultati di Baldur's Gate 3, che intanto su Steam ha superato Starfield, ma è del tutto normale se consideriamo che la versione PlayStation 5 dell'RPG di Larian Studios ha fatto il proprio debutto all'inizio di settembre.

La vetta della top 10 software è stata dunque conquistata da FIFA 23, che ha beneficiato di una promozione relativa all'edizione Nintendo Switch, oppure da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom laddove si considerino le uscite su di una singola piattaforma.