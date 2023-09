Classifica Steam, Baldur's Gate 3 supera Starfield e torna in testa

Al di là di questi movimenti in zona podio, è interessante notare l'arrivo di diverse new entry: Mortal Kombat 1 (qui la recensione) ha esordito al quarto posto, seguito da Payday 3 e da Lies of P , l'eccellente soulslike di Round8 Studio e Neowiz.

Apparizioni e sparizioni

Armored Core 6: Fires of Rubicon, una sequenza di combattimento

Alle novità in classifica corrispondono inevitabilmente titoli che escono dalla top 10, e in questo caso è toccato ad Armored Core 6: Fires of Rubicon, che la settimana scorsa era quinto, e al blockbuster Counter-Strike: Global Offensive, che avevamo ritrovato in seconda posizione.