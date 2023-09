Nintendo Switch 2, prestazioni simili a Xbox Series S e ASUS ROG Ally per un rumor

Stando a un rumor, Nintendo Switch 2 vanterà prestazioni simili a quelle di Xbox Series S e ASUS ROG Ally, rispettivamente in modalità docked e in portabilità. Bisogna però fare alcuni importanti distinguo.

Sulla base del leak che potrebbe aver svelato il nuovo SoC NVIDIA per Nintendo Switch 2, infatti, la prossima console della casa di Kyoto utilizzarà la tecnologia di upscaling DLSS ed è appunto grazie a tale soluzione che potrà offrire una grafica simile a quella della console next-gen economica di Microsoft.

Parliamo insomma di frame rate e resa visiva, ma non dell'impiego delle stesse risoluzioni di Xbox Series S. In portabilità, invece, viene citato in maniera esplicita ROG Ally (qui la recensione), il potente handheld prodotto da ASUS.