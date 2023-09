Horizon Forbidden West Seeds of Rebellion, il gioco avrà una trama canon che collega i videogiochi

Guerrilla ha collaborato con Steamforged Games per creare un gioco da tavolo chiamato "Horizon Forbidden West: Seeds of Rebellion". La particolarità del gioco è che includerà una storia che è considerata dagli autori come canonica e che serve per approfondire la parte di trama compresa tra il finale del primo gioco e l'inizio del secondo capitolo.

"Negli angoli oscuri del misterioso Occidente Proibito, i semi della ribellione stanno attecchendo tra i bellicosi Tenakth", rivela un post sul sito di Steamforged Games, che spiega qual è la base dell'avventura da tavolo. "Questa potenziale insurrezione minaccia la fragile pace tra i clan Tenakth".