The Crew Motorfest, lancio migliore di sempre per la serie Ubisoft

The Crew Motorfest è stato protagonista del miglior lancio di sempre per la serie Ubisoft in termini di vendite, coinvolgimento e acquisti in-game, con particolare riferimento all'adozione del Season Pass: lo ha annunciato la casa francese.

Pur essendo stato accolto dalla stampa internazionale con voti contrastanti, The Crew Motorfest sembra dunque aver convinto gli utenti, immaginiamo in particolare quelli PlayStation vista la mancanza sulla piattaforma Sony della serie Forza Horizon, a cui il gioco si ispira in maniera evidente.

Ubisoft ha snocciolato anche qualche numero, ad esempio oltre 42 milioni di veicoli importati da The Crew 2, a sottolineare come questa feature sia stata apprezzata. Parliamo del resto di un franchise che ha totalizzato ad oggi qualcosa come 40 milioni di giocatori, ed è dunque dotato di un indubbio potenziale.