The Crew, 40 milioni di giocatori per la serie Ubisoft

La serie di The Crew ha totalizzato finora 40 milioni di giocatori: lo ha annunciato il creative director Stephane Beley, rivelando come il franchise Ubisoft sia stato un grande successo, pur senza mai ricevere particolari elogi da parte di critica e pubblico.

A meno di un mese dall'annuncio di The Crew Motorfest, il nuovo capitolo della saga, Beley ha voluto sottolineare come questa sia stata una storia di coraggio e di impegno, con la casa francese che si è fidata di un "gruppo di amici" e li ha messi in condizione di concretizzare il proprio progetto.

"Quindici anni fa, un gruppo di amici sognava di poter creare il proprio gioco di guida", ha scritto Stephane Beley. "Ubisoft gli ha dato fiducia e Ivory ha dato vita a The Crew. Quindici anni dopo, quaranta milioni di giocatori si sono uniti a questa avventura, che presto continuerà con The Crew Motorfest. Credete sempre nei vostri sogni!"

Il primo episodio di The Crew ha subito totalizzato cinque milioni di giocatori, dopodiché il dato è cresciuto nel tempo e nel 2021 è stato stabilito un nuovo record con trenta milioni di giocatori. Ci sono insomma voluti meno di due anni per aggiungere altri dieci milioni di giocatori al totale.