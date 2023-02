The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, nuovo trailer su PS VR2

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution si mostra con un nuovo trailer della versione PlayStation VR2, che ci catapulterà ancora una volta nelle atmosfere della saga creata da Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard.

In uscita il 21 marzo, The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution riprenderà gli eventi della serie Skybound da dove li avevamo lasciati, fra le strade di una New Orleans assediata dagli zombie e con un nuovo nemico che pare assolutamente determinato a ucciderci.

In questo capitolo avremo a che fare con diversi nuovi personaggi, che ci permetteranno di capire come stanno davvero le cose in città e di chi possiamo fidarci o meno. Naturalmente l'imperativo sarà quello di restare in vita, e in tal senso avremo modo di utilizzare nuove e potenti armi contro i non-morti... e non solo.

Il gioco sfrutterà le potenzialità di PS5 e del visore PlayStation VR2 per spingere ancora di più in termini di dettaglio grafico, così da portare sullo schermo situazioni altamente spettacolari e scontri frenetici e violenti, combattuti ricorrendo a un ampio arsenale.