The Walking Dead Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, data di uscita su PS VR e PS VR2

Skydance Interactive ha annunciato che The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 - Retribution ha ora una data di uscita per PS VR e PS VR2: il 21 marzo 2023.

Oltre al gioco base, è possibile scegliere la Payback Edition che aggiunge la Blessing Weapon Recipe, La Boum Weapon Recipe, il Demon Storage Shelf e delle cartoline da collezione. Inoltre, c'è una Chapter 1 & 2 Deluxe Edition che include entrambi i giochi più tutto quello che è presente nella Payback Edition.

The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 - Retribution sarà disponibile anche su PS VR, come detto, oltre che sul nuovo visore. Ricordiamo che la versione PS VR di un gioco non è compatibile con PS VR2, quindi tutti i giochi che già possedete con il primo visore PlayStation non potranno essere usati su quello nuovo.

The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 - Retribution

Vi ricordiamo poi che PS VR2 può ora essere prenotata su Amazon Italia, ma unicamente tramite invito che può essere richiesto da qui.