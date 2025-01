I GDR tripla A sono violenti perché è ciò che vogliono i giocatori, per il co-creatore di Fallout

Tim Cain, il co-creatore della serie Fallout e più recentemente director di The Outer Worlds, è molto attivo su YouTube, dove periodicamente parla di argomenti di vario genere legati all'industria videoludica. L'ultimo episodio in particolare parla di come la violenza è praticamente presente in tutti i GDR tripla A: sia che si tratti di un gioco a tema fantasy o sci-fi prima o poi qualcuno estrarrà sempre una spada, una pistola o qualsiasi altra arma per fare una carneficina.

Ma come mai questo elemento è diventato uno standard e non si tentano mai, almeno nell'ambito delle grandi produzioni, degli approcci alternativi? Per Cain il motivo è semplice: la violenza è parte integrante dei GDR AAA in quanto questi sono principalmente incentrati sui combattimenti, che a loro volta sono centrali dell'esperienza perché è questo quello che vende, quello che vogliono i giocatori. E dunque le compagnie semplicemente non hanno alcun interesse a provare qualcosa di alternativo e potenzialmente fallimentare dal punto di vista economico.

Il concetto chiaramente può essere esteso anche ad altri ambiti e non solo quello dei videogiochi: i prodotti che vendono di più sono quelli che dettano il mercato. Non fa una piega. Volendo fare degli esempi, basta pensare come le tecnologie di upscaling sono ormai state adottate da tutti i produttori di GPU dopo il successo riscosso da NVIDIA, mentre molti action odierni integrano o si ispirano alle meccaniche dei souls-like di FromSoftware.