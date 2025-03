Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Digital Deluxe Edition è in offerta su Instant Gaming

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Digital Deluxe Edition è ora acquistabile su Instant Gaming al prezzo scontato di 57,89€ rispetto al prezzo originale di 90€. Con l'IVA applicata in Italia al 22%, il prezzo finale sarà di circa 70,63€. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Lo sconto del 36% lo rende un'ottima opportunità per i fan della serie, soprattutto considerando che include accesso anticipato di 48 ore e contenuti esclusivi come lo Sneaking DLC Pack. Il titolo è venduto e spedito da Instant Gaming, quindi riceverai il codice digitale immediatamente dopo l'acquisto, pronto per essere attivato su Steam.