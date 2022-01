Lollipop Chainsaw e Shadows of the Damned potrebbero tornare, per un'indiscrezione

Lollipop Chainsaw e Shadows of the Damned sono tra i progetti attualmente in sviluppo dentro Grasshopper Manufacture. Più precisamente, lo studio di Suda51 sta lavorando a cinque titoli e due riguardano i giochi citati, risalenti all'epoca di PS3 / Xbox 360. Almeno questo è ciò che vuole una nuova indiscrezione, stando alla quale, dopo l'acquisizione dello studio, NetEase avrebbe iniziato a recuperare i diritti d'autore di vari franchise, per consentire a Suda e ai suoi di tornare a lavorarci.

L'indiscrezione non chiarisce se si parli di nuovi capitoli o di versioni rimasterizzate. Immaginiamo che queste ultime siano più probabili, anche in virtù di una precedente voce di corridoio, sempre della stessa fonte, che parlava proprio dell'arrivo di un'edizione rimasterizzata di Lollipop Chainsaw.

Tra i due, il gioco con protagonista Juliet Starling è quello che ottenne più successo, ma che non ricevette mai un seguito. Shadows of the Damned ottenne meno consensi da parte del pubblico (nella settimana di lancio vendette poco meno di 35.000 unità tra USA e Giappone), ma può comunque contare su una nutrita schiera di estimatori per i suoi contenuti folli e l'ambientazione infernale.