Lollipop Chainsaw: edizione rimasterizzata in arrivo, secondo un'indiscrezione

Lollipop Chainsaw di Grasshopper Manufacture potrebbe essere presto rimasterizzato. A riportare l'indiscrezione è stato l'account Twitter @oopsleaks, cui dobbiamo alcune informazioni trafugate su BioShock 4 e altri giochi.

In verità @oopsleaks è stato davvero parco di dettagli, visto che si è limitato a pubblicare un rebus composto da tre immagini: un lecca lecca (Lollipop), una catena e una sega (Chainsaw). Il resto sono speculazioni degli utenti.

Secondo alcuni Microsoft potrebbe semplicemente portare il gioco nel programma di retrocompatibilità delle sue console, ma in tanti lo hanno escluso dato che recentemente è stato dichiarato chiuso, dopo l'aggiunta di molti nuovi giochi. Quindi l'ipotesi più probabile è che la gola profonda faccia riferimento a una remastered vera e propria, che del resto non sarebbe da escludere, visto che Grasshopper ha ripubblicato diversi titoli nel corso degli ultimi anni, non ultimi i No More Heroes.

Naturalmente in questi casi l'invito è il solito: prendete il tutto con le dovute cautele, perché non c'è niente di confermato.

Lollipop Chainsaw è un gioco d'azione uscito su PS3 e Xbox 360 che ha come protagonista la cheerleader Juliet Starling, una ragazza tutto pepe armata di motosega, che si diverte a difendere le persone dagli zombi. Pubblicato nel 2012, fu un titolo molto chiacchierato, nonché di grande successo, capace di vendere più di un milione di copie.