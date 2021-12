Halo Infinite è stato il gioco più discusso del 2021

Halo Infinite è stato indubbiamente uno dei giochi più chiacchierati del 2021, se non proprio il più discusso in assoluto. In realtà è da luglio 2020 che se ne parla di continuo, cioè dalla prima, infausta presentazione che ha portato al rinvio del lancio, lasciando a bocca asciutta chi si aspettava d'inaugurare la sua Xbox Series appena acquistata con la nuova avventura di Master Chief. Intorno al titolo di 343 Industries si sono concentrate delle aspettative enormi, condite dalla paura che il team di sviluppo non ce l'avrebbe mai fatta a raddrizzare la situazione. Nel corso dei mesi si sono moltiplicate le richieste di vedere qualcosa di aggiornato del gioco con molti che non si sono mai dichiarati soddisfatti della pur continua comunicazione degli sviluppatori in merito allo stato dello sviluppo, fatta di lunghi aggiornamenti mensili pubblicati regolarmente sul blog ufficiale della serie. A un certo punto è stato chiaro per tutti che Halo Infinite non poteva fallire. Nel caso fosse risultato essere un gioco sottotono il contraccolpo per Microsoft e le sue nuove console sarebbe stato enorme, soprattutto dal punto di vista dell'immagine. Phil Spencer e i suoi lo sapevano bene e per questo hanno preferito investire altri milioni di dollari posticipandolo (costa tantissimo rimandare un progetto di queste dimensioni), invece di rischiare di perdere tutto. Insomma, il franchise di punta di Xbox si è dovuto caricare sulle spalle, suo malgrado, una responsabilità ancora più grande. Responsabilità acuita dal successo degli altri titoli degli Xbox Game Studios, che non hanno fallito un colpo negli ultimi mesi. Seguire Psychonauts 2, Age of Empires IV e, soprattutto, Forza Horizon 5 non è facile, anche se appartieni a un genere completamente differente.

Il fardello di Master Chief Bentornato Master Chief Tutto però è andato per il meglio. Il 15 novembre è arrivata la modalità multiplayer. Le paure per la sua natura free-to-play con microtransazioni sono state spazzate via da una qualità eccezionale. Ad aiutarla un paio di fattori importanti: Call of Duty: Vanguard e, soprattutto Battlefield 2042, i suoi concorrenti più diretti. Il fatto che si siano rivelati due giochi problematici, in particolare quello di DICE, ha fatto risaltare l'impeccabilità del lavoro di 343 Industries, che se n'è uscita con un prodotto rifinito, pulito e molto divertente. Diciamo che a contribuire è stato anche il silenzio di Sony, che non avendo giochi importanti da lanciare nel periodo festivo, ha lasciato un'autostrada a Master Chief e soci in termini di marketing, che gli ha permesso di rifulgere come non mai, fuori da ogni confronto. Peccato per il sistema di progressione, non proprio perfetto, ma in generale a lamentarsi sono stati in pochissimi e gli sviluppatori hanno risposto prontamente a tutte le critiche, promettendo aggiornamenti e novità. A quel punto l'attesa si è spostata sulla campagna single player: ce la farà a conquistare tutti, nonostante i problemi avuti in fase di sviluppo? Si sono chiesti in molti fino alla fine. Poi sono uscite le recensioni, mediamente molto positive, e finalmente si è potuto tirare un sospiro di sollievo: è valsa la pena di attendere. Di nostro abbiamo immaginato la tensione serpeggiante per i corridoi di 343 Industries sciogliersi in grida di giubilo e manifestazioni festose. Il resto è andato secondo le attese, con il gioco che ha subito preso la testa delle classifiche di vendita (è primo da giorni nella top 10 globale di Steam), nonostante sia disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass, e le prime recensioni degli utenti che ne hanno magnificato le qualità, eleggendolo come uno dei migliori capitoli della saga.