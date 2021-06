No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle disponibili su Steam

No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle sono disponibili su Steam, a pochi giorni dall'annuncio della loro esistenza, e a poche settimane dal lancio di No More Heroes 3 per Nintendo Switch.

A dimostrare l'avvenuto lancio c'è anche il classico trailer, che trovate qui di seguito e che mostra alcune sequenze delle nuove versioni.

Il prezzo dei due titoli è abbastanza accessibile, visto che si parla di 19,99€ ognuno (17,99€ in offerta lancio per una settimana). Quindi potete portarvi a casa due ottimi giochi per meno del prezzo di un brutto tripla A (si scherza, ma non troppo).

Per il resto vi ricordiamo che i No More Heroes sono nati su Nintendo Wii e sono tra i giochi più acclamati della vecchia console di Nintendo. Le versioni PC godono di una risoluzione maggiore e di qualche miglioramento grafico, ma niente di più. Ovviamente il sistema di controllo è stato adattato.