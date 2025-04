No More Heroes 2 per PC ha ricevuto una grossa patch, aggiornato anche No More Heroes

In particolare No More Heroes 2 ha ricevuto una grossa patch , che ha aggiunto la compatibilità con la modalità offline di Steam, ha migliorato il supporto per mouse e tastiera, ha aggiunto la possibilità di rimappare i tasti e ha sistemato alcuni bug residui. Considerando la pubblicazioe avvenuta nel 2021, si tratta di un'iniziativa che sicuramente sarà gradita.

È bello vedere quando dei giochi vengono supportati a lungo, con aggiornamenti che vanno a risolvere alcuni problemi a distanza di anni, aumentandone magari la compatibilità o sistemando i bug rimasti. È quello che è successo con le versioni PC di No More Heroes 1 e 2 , che ieri 7 aprile sono state aggiornate dall'editore XSEED .

Tutte le novità

Vediamo le novità introdotte con il nuovo aggiornamento della versione PC di No More Heroes 2:

È stato aggiunto il supporto completo per tastiera e mouse.

Ora è supportata la rimappatura dei comandi per il gamepad.

I controlli predefiniti sono stati aggiornati per la maggior parte dei minigiochi.

Il gioco è ora compatibile con la modalità offline di Steam.

I seguenti obiettivi ora si sbloccano correttamente: "Desperate Massacre", "Minigame Masteroo" e "Maybe See a Doctor?"

I messaggi di testo e le notifiche degli oggetti interattivi ora appaiono correttamente.

Correzioni generali alla stabilità e piccoli miglioramenti all'esperienza di gioco (Quality of Life).

Per quanto riguarda No More Heroes, le novità sono:

Risolto un problema per cui alcuni utenti occasionalmente non riuscivano a caricare le scene nel motel di Travis.

I minigiochi di baseball sono stati modificati per basarsi sul tempismo e le medaglie d'oro possono ora essere ottenute in tutti gli Incarichi di Assassinio 'Baseball Battle'.

Altre correzioni minori alla stabilità.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la serie No More Heroes si è conclusa con No More Heroes 3, disponibile anche per PC.