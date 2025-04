Apple festeggerà il 20° anniversario di iPhone con il primo modello pieghevole e un iPhone Pro in vetro

iPhone pieghevole e nuovo iPhone Pro per il 20° anniversario?

Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, per celebrare il 20° anniversario Apple sarebbe attualmente al lavoro alla realizzazione del primo iPhone pieghevole, ormai rumoreggiato da anni, oltre che un modello Pro completamente inedito e dalle caratteristiche sorprendenti rispetto a quanto visto finora.

Primo iPhone pieghevole (immagine puramente indicativa)

Partendo dal modello Pro, il giornalista non è entrato molto nei dettagli delle sue caratteristiche e specifiche tecniche, se non che presenterà un design rivoluzionario quasi privo di cornici e sarà realizzato in vetro, come se fosse un corpo unico: si tratterebbe di un cambio decisamente sostanziale e radicale rispetto all'alluminio e titanio, materiali utilizzati finora per il modello Pro. Non è la prima volta che Apple compie una scelta del genere: pensiamo per esempio ad iPhone X, che prese notevolmente le distanze dai precedenti modelli con la rimozione del tasto Home e l'introduzione del Face ID per il riconoscimento facciale.