Amazon Audible è quasi regalato con la promozione di inizio aprile

Continua a essere disponibile la promozione di Amazon Audible del periodo della Festa delle Offerte di Amazon. L'abbonamento è in promozione a un prezzo speciale: 0,99€ al mese per i primi tre mesi. Si tratta di uno sconto del 90% per ben novanta giorni di ascolto. Se siete interessati all'abbonamento, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Avete tempo fino al 30 aprile per richiedere l'accesso alla promozione, ma ci sono delle condizioni da rispettare. Secondo le regole, questa promozione è valida solo per i nuovi clienti o per coloro che non hanno usato una prova gratuita negli ultimi trenta giorni.

Il modo più rapido per vedere se siete compatibili con la promozione è andare su Amazon: se la pagina non vi mostra il prezzo speciale, non potete attivarla.