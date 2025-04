Uno dei fondatori di Arkane si è scagliato contro la stampa che ha travisato le sue parole su Dishonored 3

Niente Dishonored 3 da Colantonio

"In un recente podcast ho detto, in risposta a una domanda sui seguiti, che normalmente non amo lavorare subito a un nuovo capitolo. Ho usato Dishonored come esempio, affermando che l'ultima cosa che volevo fare era Dishonored 2 (che fu diretto da Harvey mentre io dirigevo Prey)."

A parte notare la quantità di capolavori citati in un singolo periodo, quella fatta da Colantonio è la premessa necessaria per arrivare al punto.

"Quindi ho aggiunto che IPOTETICAMENTE, oggi potrei vedermi al lavoro su Dishonored 3, visto che è passato tanto tempo, ma ovviamente non accadrà, dato che da molto non faccio più parte di Arkane e sto lavorando su di una nuova proprietà intellettuale." Qui arriva l'affondo contro la stampa di settore: "La stampa ha iniziato a usare quella citazione per dire che in questo momento mi piacerebbe lavorare a Dishonored 3."

La peggiore, comunque, pare essere stata la stampa francese: "La citazione è stata decontestualizzata dalla stampa francese, che l'ha tradotta in 'Sogno di lavorare a Dishonored 3'.

Si è superato il limite. Per chiarire: stavo parlando solo del mio approccio generale ai seguiti."

Quindi, non sperate di poter giocare a un eventuale Dishonored 3. Almeno non a uno realizzato da Colantonio.