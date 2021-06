Battlefield 2042: il primo anno ci saranno quattro Battle Pass

Com'era inevitabile che fosse, anche Battlefield 2042 avrà i suoi Battle Pass, ben quattro il primo anno, legati a quattro stagioni di contenuti. Le stagioni porteranno dei nuovi specialisti (i personaggi giocanti) e delle nuove mappe.

La notizia è stata data dal PlayStation Blog, dove viene notato come le mappe saranno gratuite per tutti, mentre i Battle Pass saranno focalizzati su oggetti cosmetici sbloccabili e accessori vari. Come avviene per giochi quali Fortnite e Call of Duty: Warzone, ci saranno delle fasce di premi gratuite e Premium. Naturalmente si potrà giocare senza pagare.

L'Ultimate Edition del gioco includerà tutti i Battle Pass del primo anno, dando accesso ai giocatori a tutte le fasce Premium. Quindi, il lancio del gioco sarà solo l'inizio, perché nei mesi e negli anni successivi arriveranno molti nuovi contenuti e soldi da spendere.

Speriamo solo che Electronic Arts e DICE non ripetano gli errori fatti con Star Wars: Battlefront 2 e Battlefield V. Difficile, visto che ormai dovrebbero avere la giusta esperienza in materia per non sbagliare più e accodarsi a un mercato floridissimo.