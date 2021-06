Battlefield 2042: battle royale e free-to-play saranno presenti?

Battlefield 2042 è stato finalmente presentato in maniera ufficiale ma tra i vari contenuti annunciati finora manca una modalità battle royale e non è chiaro se sia previsto un qualche contenuto free-to-play per il gioco, cose che per il momento EA e DICE hanno lasciato piuttosto in sospeso.

Per quanto riguarda la possibilità che sia previsto qualcosa come una modalità free-to-play, il general manager di DICE, Oskar Gabrielson, potrebbe aver lasciato aperta la possibilità: alla domanda sul fatto che sia prevista o meno un'opzione di gioco free-to-play ha risposto semplicemente sorridendo e dicendo a tutti di "rimanere sintonizzati" per ulteriori novità.

Battlefield 2042 presenta tre grosse modalità multiplayer

Ha risposto allo stesso modo anche per quanto riguarda la presenza del cross-play, dunque è evidente che DICE ha in programma di fare maggiore chiarezza su Battlefield 2042 nel prossimo futuro, ma non si escludono novità molto interessanti su questi aspetti. Il fatto è che, vedendo il successo di Call of Duty: Warzone, viene naturale pensare che anche Battlefield 2042 possa avere una sorta di modalità free-to-play, magari in stile battle royale.

Proprio la battle royale sembra essere la grande assente nel nuovo sparatutto di EA, ma è veramente così? Di fatto, anche l'anteprima che abbiamo pubblicato oggi si concentra su solo una delle tre grosse modalità multiplayer che sono previste all'interno di Battlefield 2042, ovvero All-Out Warfare, mentre restano ancora misteriose le modalità Hazard Zone e l'altra in sviluppo presso DICE LA.

Proprio Hazard Zone, secondo alcune interpretazioni, potrebbe essere in un certo senso la risposta di DICE al battle royale standard, magari distribuita come modalità a parte e free-to-play, trattandosi di qualcosa di diverso ma forse con elementi che lo possano accomunare a quel trend. In ogni caso, ufficialmente non ci sarà battle royale in Battlefield 2042, così come non è prevista una Campagna single player, ma attendiamo comunque ulteriori informazioni.

Nel frattempo, questo pomeriggio abbiamo visto il trailer di presentazione di Battlefield 2042 e conosciuto la sua data di uscita.