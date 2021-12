GameStop: Graphic Contest di Natale 2021 per vincere Switch OLED e Xbox Series S, regole e dettagli

GameStop Italia ci propone un nuovo Graphic Contest , questa volta dedicato al Natale 2021. Questo concorso ci permette di vincere interessanti premi, come un Nintendo Switch OLED, una Xbox Series S e non solo, inviando il proprio disegno natalizio a tema videoludico. Vediamo come partecipare e i dettagli sui premi.

Come partecipare

Per partecipare al Graphic Contest di GameStop si deve inviare un disegno originale, sia in digitale che tradizionale, all'interno del quale siano presenti almeno due personaggi del mondo dei videogiochi che si stanno scambiando o si sono appena scambiati i regali di Natale. Il regalo deve essere visibile e originale, non un semplice pacchetto col fiocco.

Avete tempo fino al 26 dicembre 2021. Per partecipare si deve condividere la propria creazione nel gruppo Facebook GameSoul di GameStop sotto il post "Graphic Coh-oh-ontest Natalizio!"

Sappiate anche che lo staff potrà richiedere una bozza di lavoro (immagine o scansione del lavoro in corso) per verificare che il disegno sia autentico e che la persona che l'ha condiviso sia il vero proprietario. Conservate quindi una qualche bozza del vostro lavoro per essere certi di non essere esclusi dal concorso. Le bozze vanno inviate solo se lo staff lo richiederà.

Ogni persona può inviare un solo disegno. Il disegno deve riportare la firma (nome e cognome) dell'autore: deve essere leggibile e in un angolo.

I vincitori saranno proclamati il 5 gennaio 2022 sul canale Twitch GameStopIT e saranno poi anche contattati in privato su Facebook.