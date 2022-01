GameStop: tanti accessori per lo streamer e il Pro Gamer sono disponibili

Avete intenzione di diventare uno streamer e cominciare a mostrare i vostri giochi su Twitch o YouTube? Volete elevare il vostro gioco ai livelli di un Pro Gamer? Da GameStop sono arrivati tantissimi accessori pensati per soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze.

Nei punti vendita di GameStop o a questo indirizzo è possibile trovare centinaia di periferiche pensate per il gamer. Si va da comodissime sedie per il gaming della Tarok, a cuffie col microfono adatte a tutte le teste e attività, dal gioco leggero a quello ultra-competitivo che ha bisogno di sentire i passi nemici in avvicinamento. Ci sono anche le Pulse 3D per PS5.

Un setup da streamer professionista

Non mancano tantissime tastiere da gaming e mouse della Roccat o di tante altre marche che abbinano qualità con prestazioni. Qui ci sono persino pedaliere e volanti, per correre come matti a bordo di una F1 virtuale o tra le strade del Messico.

Fondamentale per cominciare a streamare è una buona scheda di acquisizione come l'Elgato HD60 S+, disponibile col 20% di sconto, o una buona webcam come la Razer Kiyo Pro.

Sul sito GameStop.it troverete tutte le offerte disponibili e le modalità di consegna.