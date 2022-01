Joe Danger torna su iOS: il team di No Man's Sky esaudisce il desiderio di un bambino autistico

Joe Danger è tornato disponibile su iOS con una versione rinnovata e compatibile con le nuove versioni del sistema operativo Apple, grazie a un'iniziativa di Hello Games, team di No Man's Sky, effettuata rispondendo alla richiesta del padre di un bambino autistico.

Con tutto il team Hello Games concentrato sull'evoluzione di No Man's Sky, la squadra di Sean Murray aveva completamente abbandonato Joe Danger, che infatti non era più disponibile su iOS perché non venne aggiornato, nel 2017, con il passaggio alle app a 64-bit. Nonostante si sia trattato di un grande successo globale, il titolo è stato praticamente dimenticato da Hello Games, fino all'arrivo di un'email che ha colpito profondamente gli sviluppatori.



Come riportato nel tweet in questa pagina, la lettera proviene dal padre di Jack, un bambino di 8 anni affetto da autismo, che ha trovato nei videogiochi e nella passione comune con il padre un canale di comunicazione importante e in particolare un affetto particolare per il personaggio di Joe Danger.

Quest'ultimo non solo è diventato un elemento di conoscenza e interazione sociale, visto che rappresenta un argomento di discussione e di ricerca per Jack, ma ha avuto anche un ruolo importante nel suo percorso di formazione, visto che ha funzionato come ricompensa e obiettivo per prove importanti per il bambino come gestire situazioni difficili per un autistico, come stare in un luogo pubblico e rumoroso, camminare attraverso una stanza piena di gente o anche rimanere seduto in classe.

In tutto questo, Joe Danger è stato un prezioso elemento di supporto e, per questo motivo, il padre di Jack ha chiesto a Hello Games se fosse possibile far tornare il personaggio disponibile sull'App Store. La mail ha ovviamente colpito profondamente Sean Murray e soci, che si sono impegnati in questi mesi in una rielaborazione di Joe Danger in grado non solo di essere compatibile con i nuovi sistemi operativi iOS, ma anche migliore di prima: il gioco è stato rilanciato ieri, 27 gennaio, in versione "rimasterizzata" con grafica migliorata, frame-rate incrementato e supporto per controller e ProMotion.