PlayStation Plus: c’è un gioco gratis in più a febbraio 2022 per gli abbonati in Asia

Sony giusto pochi giorni fa ha annunciato i titoli PS5 e PS4 gratis per gli abbonati a PlayStation Plus, ma a quanto pare gli utenti in Asia riceveranno un gioco gratis aggiuntivo rispetto a quelli europei e statunitensi.

Il gioco in questione è Dragon's Crown Pro, la riedizione per PS4 dell'acclamato action RPG sviluppato da Vanillaware e pubblicato da Atlus. Questa versione ripropone i contenuti dell'originale con l'aggiunta del supporto alla risoluzione 4K, comparto audio rimasterizzato, cross-play e cross-save tra PS3, PS Vita e PS4 (e PS5 grazie alla retrocompatibilità). Per saperne di più, ecco la nostra recensione di Dragon's Crown Pro.

Il titolo di Vanillaware va ad aggiungersi agli altri giochi PS5 e PS4 gratis in arrivo a febbraio 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus annunciati da Sony, ovvero UFC 4, Planet Coaster e Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands.

PlayStation Plus, i giochi gratis per gli abbonati asiatici

Dragon's Crown Pro indubbiamente è un'aggiunta di un certo spessore per la line-up asiatica del PS Plus, specialmente a chi non dispiace il genere, e probabilmente sarebbe stata apprezzata anche dagli utenti occidentali, che al contrario al momento hanno accolto tiepidamente l'annuncio dei nuovi giochi gratis del prossimo mese.

In ogni caso non è la prima e probabilmente non sarà l'ultima volta che gli abbonati a PlayStation Plus asiatici ricevono un gioco gratis in più. Ad esempio, a dicembre dello scorso anno era stato regalato Judgment, lo spin-off di Yakuza.