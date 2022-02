Pokémon: vendite record nel 2021 in Europa, tra carte collezionabili e giocattoli

The Pokémon Company International ha svelato che il 2021, oltre ad essere l'anno del 25° anniversario del brand, rappresenti anche un'annata record per le vendite in Europa, sia per quanto riguarda il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon che per i giocattoli, portando dunque a festeggiare l'anniversario anche sul mercato.

Il brand Pokémon si è classificato al primo posto per il 2021 in Francia, Belgio e Paesi Bassi, vincendo il premio "Best Gaming Licensed Property" ai Licensing Awards 2021, con un incremento delle vendite più alto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente tra tutte le aziende analizzate nel Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi, in base ai dati di NPD Group.

In Francia, Germania e Regno Unito il franchise si è piazzato in prima posizione tra giocattoli e carte collezionabili, con un incremento anche superiore al 100% rispetto alle vendite registrate nell'anno precedente.

A distanza di 25 anni, Pokémon continua a vendere a ritmi record

Tra le novità, l'Accademia Lotta del GCC Pokémon, ovvero il primo gioco da tavolo ispirato al GCC, ha vinto nella categoria Miglior Gioco ai "Toy of the Year Awards" del 2021 negli Stati Uniti, in settima posizione complessiva con vendite pari a oltre cinque milioni di euro.

Nel 2021, Pokémon ha raggiunto la sua posizione annuale più alta di sempre sia in Germania che nel Regno Unito, classificandosi al nono posto in Germania con il 100% di incremento delle vendite e al settimo nel Regno Unito con il 78%.

Pokémon si è invece piazzata al primo posto in Belgio e nei Paesi Bassi, raggiungendo una crescita del 183% nei Paesi Bassi e del 125% in Belgio, dove le vendite sono state quasi il doppio rispetto a quelle dell'azienda che si è classificata al secondo posto.

Oltre al successo nell'Europa occidentale, TPCi continua a mantenere lo sguardo rivolto verso il futuro attraverso una campagna marketing mirata per il Gioco di Carte Collezionabili in Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Israele.

Con l'occasione, The Pokemon Company ricorda che la nuova espansione Spada e Scudo - Astri Lucenti del GCC Pokémon, che introduce la meccanica dei Pokémon-V ASTRO, verrà pubblicata il 25 febbraio 2022, mentre fra le ultime novità in termini di giocattoli ricordiamo un Celebration Pikachu di Mega Construx (Mattel), il gioco di strategia Labirinto Pokémon di Ravensburger e i prodotti Jazwares targati Pokémon tra cui il famoso playset portatile Vulcano Pokémon che diventa uno zaino.

Mathieu Galante, Licensing Director (EMEA) di The Pokémon Company International ha dichiarato: "Il 2021 è stato un anno eccezionale per Pokémon. Il nostro programma ricco di attività entusiasmanti e nuovi prodotti innovativi e all'avanguardia tra cui primeggiano quelli dedicati all'anniversario ha prodotto uno straordinario aumento della domanda e delle vendite. Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto in quanto dimostra ancora una volta la rilevanza culturale e l'unicità del marchio, e nei prossimi mesi continueremo a impegnarci per portare ai nostri fan prodotti sempre innovativi".

"Le vendite registrate per il GCC Pokémon sono state semplicemente sensazionali nel 2021, battendo tutti i record precedenti", ha aggiunto Simon Benton, Vicepresidente alle vendite per il GCC Pokémon in Europa. "Ringraziamo i nostri partner commerciali e i distributori per il supporto nella presentazione dei nostri prodotti ai consumatori. Pokémon è l'azienda numero uno per NPD in tre paesi e ha registrato un aumento dei guadagni di oltre il 100% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente nella maggior parte dei nostri mercati principali. Queste cifre hanno consolidato il successo incredibile dell'anno in cui abbiamo festeggiato il 25° anniversario del marchio. Nel 2022 l'obiettivo sarà quello di espandere ulteriormente l'area di vendita con l'aumento della distribuzione per il GCC nell'Europa orientale".

Tutto questo ovviamente non riguarda i videogiochi, dove comunque i risultati continuano ad essere impressionanti come dimostrano i 6,5 milioni di copie di Leggende Pokémon: Arceus.