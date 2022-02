Hogwarts Legacy ispirato a Zelda: Breath of the Wild, secondo alcuni rumor

Hogwarts Legacy è protagonista di una serie di voci di corridoio diffuse dallo youtuber RetroRaconteur, che sostiene di avere contatti con alcune fonti vicine allo sviluppo del gioco Warner Bros. dal quale arriverebbero queste informazioni, che parlano anche dell'ispirazione tratta da The Legend of Zelda: Breath of the Wild nella costruzione del mondo di gioco.

Queste misteriose fonti interne ad Avalanche Software hanno confermato che Hogwarts Legacy avrà un open world vicino a quello di Zelda: Breath of the Wild per alcune caratteristiche, ma viene citato anche Ghost of Tsushima come ispirazione nella costruzione del mondo, con varie regioni a comporre la mappa principale e villaggi e punti d'interesse da visitare con i loro NPC.

Ci saranno accampamenti con nemici da combattere e anche dungeon da esplorare, con un gameplay che contiene elementi di combattimento, stealth ed esplorazione misti.

Ovviamente, si tratta solo di voci di corridoio ma rimanendo così sul vago potrebbero avere anche senso all'interno di un gioco di questo tipo.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di una presentazione ufficiale di Hogwarts Legacy, di cui potrebbe essere emerso il mese di uscita dall'artbook ufficiale, mentre secondo alcuni la sua presentazione con data di uscita avverrà nel corso di un prossimo State of Play.