Giochi digitali più venduti in UK: Horizon Forbidden West in testa

Da GSD arrivano i dati relativi ai giochi più venduti in digitale nel Regno Unito, cosa che consente di stilare la classifica settimanale per quanto riguarda questo particolare settore del mercato e area geografica in questione, con Horizon Forbidden West che si conferma il più venduto.

Vediamo dunque i giochi più venduti in digitale in UK nella settimana conclusasi il 20 febbraio:

Horizon: Forbidden West FIFA 22 Total War: Warhammer 3 Grand Theft Auto 5 XCOM 2 NBA 2K22 Horizon: Zero Dawn Riders Republic Red Dead Redemption 2 Borderlands 3

Abbiamo visto come Horizon Forbidden West sia risultato primo anche nella classifica delle vendite retail su supporto fisico nel Regno Unito, peraltro con la particolarità di una maggioranza notevole di copie su PS5 invece che su PS4, a dimostrazione di come il percorso di upgrade sia stato ignorato da molti, cosa che in effetti lo riduce più che altro a una mossa di marketing, visto com'è stato impostato da Sony.

In ogni caso, il gioco Guerrilla Games si conferma primo anche sul mercato digitale, trascinando peraltro anche le vendite di Horizon Zero Dawn, il capitolo precedente, che è tornato nella top ten per l'occasione.