Far Cry 6, Ratchet & Clank e Guardians of the Galaxy: vendite fisiche sopra al digitale in UK

Far Cry 6, Ratchet & Clank: Rift Apart e Marvel's Guardians of the Galaxy sono stati tre fra i titoli nuovi e di maggior successo in UK nel 2021 a vendere più in formato fisico che digitale.

Sappiamo che i giochi fisici su console stanno diventando sempre più rari, sovrastati dal digitale, ma evidentemente per alcune produzioni tale regola ancora non vale, quantomeno nel Regno Unito.

Si tratta perlatro di esperienze esclusivamente single player: fra le nuove uscite non rientra in questo gruppo, seppur di poco, Resident Evil Village, che ha venduto il 54,8% delle sue copie in formato digitale.

Per il resto dei giochi il sorpasso sembra ormai assodato, sebbene le percentuali aumentino in maniera sostanziale solo sui titoli pubblicati già da tempo, spesso soggetti a sconti e promozioni sulle varie piattaforme. I dati Nintendo sul digitale non sono presenti.

Vendite dei giochi fisici e digitali in UK nel 2021