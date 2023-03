Nintendo Gamecube: riemerge il prototipo dello schermo LCD 3D ufficiale

Forse non tutti sanno che Nintendo Gamecube stava per avere uno schermo LCD ufficiale con capacità 3D, che si sarebbe dovuto attaccare direttamente alla console rendendola una sorta di "portatile", come emerso in alcune foto e documenti.

Dopo 21 anni, il fantomatico display LCD per GameCube, che sarebbe dovuto essere una sorta di accessorio ufficiale ma è rimasto sempre un prototipo, è ricomparso, come visibile anche nella fotto contenuta nel tweet riportato qui sotto.



Lo schermo venne presentato in occasione dell'E3 2002, ma non raggiunse mai la distribuzione ufficiale sul mercato. Si tratta, peraltro, di una notevole soluzione tecnologica: non solo per le dimensioni ridotte e la qualità del display, in un periodo in cui gli LCD non avevano ancora raggiunto la maturità tecnologica, ma anche perché aveva alcune capacità 3D.

Lo schermo è un 4:3 con risoluzione 320x240 e la sua particolarità era la possibilità di visualizzare contenuti 3D senza bisogno di occhiali, ovvero con un sistema simile a quello utilizzato poi da Nintendo 3DS, ma sembra che questa caratteristica fosse stata mantenuta segreta.

Il dispositivo non arrivò poi sul mercato, ma l'idea del 3D venne trasferita al futuro portatile, alcuni anni dopo.