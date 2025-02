Nintendo continua la guerra contro Palworld registrando un nuovo brevetto in USA, ma altri sono stati respinti

Sembra proprio che Nintendo e The Pokémon Company non abbiano alcuna intenzione di frenare la loro guerra contro Palworld, che sta invece continuando a pieno regime attraverso la proposta di numerosi brevetti in USA di cui uno è stato registrato mentre altri sono stati respinti.

In base a quanto riferito da GamesFray e riportato da WindowsCentral e altre fonti, sembra che Nintendo abbia recentemente proposto ben 23 richieste di brevetto legate alla questione Pokémon/Palworld, di cui 22 sarebbero state respinte dall'ufficio preposto in USA (USPTO), mentre una sarebbe stata accolta, andando comunque a rappresentare una risorsa importante in questa battaglia legale.

Ricordiamo infatti che l'avvio della guerra è stato in Giappone, dove Nintendo si trova in una posizione più avvantaggiata sul fronte della registrazione di brevetti, ma la compagnia sta ora cercando di espandere il terreno del conflitto anche in altri paesi, eseguendo varie registrazioni di trademark in USA e altrove.