GOG potrebbe presto recuperare una storica serie di giochi di ruolo giapponesi, su richiesta dei fan

A quanto pare GOG potrebbe essere in procinto di rivitalizzare e conservare una serie di giochi di ruolo giapponesi molto amata, ma ormai abbandonata da Capcom. Si tratta dei Breath of Fire , che sono votatissimi sulla GOG Dreamlist, strumento con cui i giocatori possono esprimere le loro preferenze su quali giochi vorrebbero vedere arrivare nel negozio, così da essere conservati per le generazioni future.

Fan uniti

"Fan di Breath of Fire, vi abbiamo sentiti forte e chiaro! 💜" Così GOG ha esordito nel messaggio in cui ha di fatto confermato la possibilità del ritorno della serie. "Dal lancio della GOG Dreamlist, avete dimostrato un amore e una passione incredibili per questa serie iconica. Sono stati dati migliaia di voti e sono state condivise alcune delle storie più toccanti."

"Gli splendidi capitoli di Breath of Fire, specialmente Breath of Fire IV, stanno guadagnando un'enorme popolarità. Attualmente è uno dei giochi che ha fatto segnare la crescita più rapida su Dreamlist. Ci fa un immenso piacere vederlo!"

GOG è felice anche per la grande partecipazione dei giocatori al nuovo servizio: "Abbiamo notato i vostri fantastici sforzi di mobilitazione su diverse piattaforme e vogliamo solo dirvi: non fermatevi!

Continuate a votare, condividere storie e raccontare a tutto il mondo del gaming: perché amate questi giochi e volete vederli preservati e di nuovo facilmente accessibili."

Quindi ha fornito il link alla Dreamlist, finendo per spiegare: "La GOG Dreamlist è stata creata per essere il vostro strumento e campo di battaglia nella lotta per i giochi dei vostri sogni. Sappiamo che insieme possiamo vincere questa battaglia." Non sono mancati i ringraziamenti finali.

Breath of Fire 4 è un gioco di ruolo a turni pubblicato originariamente nel 2000 per PlayStation. Pochi sanno che esiste anche una versione PC. Insieme al terzo capitolo, viene considerato il migliore della serie.