Ghost of Yotei, Death Stranding 2 e "grandi first e third party" in uscita nel prossimo anno fiscale, per Sony

In molti si aspettavano di vedere Ghost of Yotei e Death Stranding 2: On the Beach nel corso dello State of Play di ieri sera, ma nessuno dei due si è fatto vedere: in ogni caso, Sony ha ribadito che entrambi sono previsti arrivare nel corso del prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo tra aprile 2025 e marzo 2026, con grandi aspettative della compagnia per quanto riguarda giochi in arrivo e profitti.

In effetti, il fatto che Death Stranding 2: On the Beach non potesse essere presente all'evento è emerso in maniera piuttosto chiara dall'annuncio del suo evento di presentazione dedicato in arrivo a marzo, cosa che peraltro indica che la data di uscita precisa potrebbe essere annunciata proprio in tale occasione.

A commento dei risultati finanziari di Sony, che hanno visto ottime vendite nell'ultimo trimestre per quanto riguarda PS5, il presidente della compagnia, Hiroki Totoki, ha ribadito che per il prossimo anno fiscale, che è in partenza tra un paio di mesi, ci sono già ottime prospettive.