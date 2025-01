Forza Horizon 5 è stato annunciato ufficialmente per PS5, in arrivo anche dei contenuti gratis per tutti

Al momento non è stata ancora annunciata una data di uscita precisa, con il lancio previsto durante la primavera , ma se siete interessati è già disponibile la pagina di Forza Horizon 5 sul PlayStation Store , nel caso vogliate aggiungerlo alla vostra lista dei desideri. La trovate a questo indirizzo .

La prossima produzione degli Xbox Studios ad approdare su PS5 sarà Forza Horizon 5 . Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi è infine arrivata la conferma ufficiale da parte di Microsoft e Playground Games , con la conversione per la console ammiraglia di Sony in lavorazione presso gli studi di Panic Button.

I primi dettagli sulla versione PS5 e l'aggiornamento Horizon Realms

Stando ai primi dettagli pubblicati sul sito della serie Forza, la versione PS5 avrà gli stessi contenuti di quelle per PC e Xbox. Allo stesso modo i Car Pack e le espansioni Hot Wheels e Rally Adventure saranno disponibili per l'acquisto anche su questa piattaforma.

Inoltre, Playground Games ha annunciato che sta lavorando a Horizon Realms, un nuovo contenuto gratuito che verrà pubblicato su tutte le piattaforme e che permetterà di "esplorare una collezione curata di alcuni degli Evolving Worlds preferiti dalla community, insieme ad altre sorprese."

"Siamo entusiasti di vedere la community di Forza Horizon 5 crescere con nuovi giocatori su PS5 e non vediamo l'ora di vedere la creatività e l'abilità che questi nuovi creatori, costruttori e corridori porteranno alla nostra vibrante community", recita il messaggio di Playground Games che ha accompagnato l'annuncio.

Pubblicato su PC, Xbox Series X|S, One e Game Pass il 21 novembre del 2021, Forza Horizon 5 si è rivelato un gioco di corse open world di altissimo livello e un grandissimo successo da oltre 40 milioni di giocatori in tutto il mondo. Ambientato in Messico, il gioco propone un'esperienza di guida coinvolgente, con scenari spettacolari che variano da deserti secchi a giungle rigogliose, ambientazioni cittadine e spiagge intatte. Nel gioco possiamo selezionare centinaia di veicoli diversi e partecipare a una vasta gamma di eventi e sfide, tra cui corse su strada, rally, eventi di drift e molto altro. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione.