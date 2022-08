Fatal Fury sarà un gioco importante per SNK, focus sul single player e su Terry Bogard

Il nuovo Fatal Fury sarà un gioco importante per SNK, e stando a quanto dichiarato durante la Gamescom pare che il team di sviluppo si focalizzerà sul single player e sul personaggio di Terry Bogard.

Annunciato con un teaser trailer all'EVO 2022, il nuovo Fatal Fury è già in fase di produzione, sebbene al momento non abbia né un periodo di uscita né tantomeno siano state rivelate le piattaforme di riferimento.

Il chief producer del progetto, Yasuyuki Oda, ha rivelato che al suo ritorno in SNK nel 2014, dopo un lungo periodo in Dimps, ha chiesto al presidente Eikichi Kawasaki di consentirgli di realizzare un nuovo Fatal Fury, e il desiderio è stato esaudito sebbene ci sia voluto un po'.

L'idea di Oda è appunto quella di creare un picchiaduro che non sia basato quasi esclusivamente sul multiplayer, come accade ormai da diversi anni, bensì sia in grado di raccontare una storia che si sviluppa nell'ambito di una progressione single player.

Da questo punto di vista il team si troverà a fronteggiare una sfida non indifferente, visto che è passato parecchio dall'ultimo episodio della serie e molti utenti non conoscono minimamente i personaggi del franchise, dunque bisognerà trovare un modo per rilanciarli.

Come accennato in apertura, Terry Bogard sarà presente nel roster e si porrà probabilmente come la figura di spicco di questo capitolo, ma per ulteriori dettagli bisognerà attendere.